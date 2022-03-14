Минчанина, который не справился с управлением самокатом, оштрафовали за причинение смерти по неосторожности

Суд Первомайского района Минска оштрафовал 20-летнего минчанина на 500 базовых величин за причинение смерти по неосторожности (часть 1 статьи 144 УК), сообщает Генпрокуратура.

По версии обвинения, минчанин Н. 31 августа 2021 года катал знакомого П. на арендованном электросамокате в нарушение правил безопасности. Двигаясь со стороны проспекта Независимости к улице Филимонова, он не справился с управлением и упал.

Его знакомый получил многочисленные телесные повреждения, в том числе закрытую черепно-мозговую травму. Позже он скончался.

После возбуждения уголовного дела в отношении минчанина избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.