Подросток стрелял из пневматики из окна квартиры и попал в человека; возбуждено уголовное дело о хулиганстве

Сотрудники МВД задержали 17-летнего минчанина, который стрелял из пневматического пистолета из окна своей квартиры, сообщает пресс-служба ведомства.

Как передает МВД, в милицию поступило сообщение о человеке, который стреляет из окна квартиры. Приехавшие на место милиционеры установили, что стрелял 17-летний местный житель.

Ведомство утверждает, что, по словам молодого человека, он хотел похвастаться перед друзьями пневматическим пистолетом своего отца, пока того не было дома. «Произведя несколько выстрелов из окна, молодой человек попал в прохожего, причинив ему телесные повреждения», — рассказали в МВД.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за хулиганство (статья 339 УК).