«Белагропромбанк» ограничил максимальную сумму, которую можно снять в валюте — не больше 100 долларов в месяц

Государственный «Белагропромбанк» ввел валютные ограничения для своих клиентов, говорится в заявлении на сайте банка.

С 14 марта банк ограничил максимальную сумму, которую можно снять в валюте — не больше 100 долларов в месяц. Ограничения действуют как в Беларуси, так и за границей.

Согласно пресс-релизу, на территории Беларуси банк ввел временный лимит в 100 долларов для рублевых карточек на снятие валюты, переводы через системы дистанционного банковского обслуживания, инфокиоски, банкоматы, оплату в интернет-магазинах. Это значит, что при вышеперечисленных операциях, если они совершаются в валюте, с рублевой карты клиент сможет потратить или снять только 100 долларов по курсу.

Для валютных карт действует ограничение только на снятие наличных — можно снять сумму, которая при конвертации не превысит 100 долларов. Для безналичных операций ограничений нет.

Банк ввел ограничения и на использование карт за границей. Для рублевых и валютных карт лимит на снятие наличных составляет 100 долларов в месяц, а безналичные операции не ограничены.