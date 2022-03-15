Минфин США внес Галину Лукашенко в санкционный список

Министерство финансов США внесло Галину Лукашенко в санкционный список, сообщается на официальном сайте ведомства.

Галина Лукашенко — супруга Александра Лукашенко, мать Виктора и Дмитрия Лукашенко. В разделах «Семья» и «Биография» на сайте Лукашенко о ней нет упоминаний.

Все остальные 14 человек, которых Минфин сегодня добавил в санкционный список — граждане России.

В день начала войны в Украине Министерство финансов США добавило в санкционный список восемь физлиц, включая военное руководство страны и бизнесмена Александра Зайцева, чью компанию «БСВТ—новые технологии» связывают с разработкой и производством военных оптико-электронных приборов.