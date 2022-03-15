Мингорсуд приговорил IT‑специалиста к 7 годам колонии за передачу данных о силовиках «Черной книге Беларуси»

Минский городской суд приговорил IT-специалиста Дмитрия Подреза к 7 годам колонии усиленного режима по обвинению в передаче информации о силовиках телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Всего IT-специалисту вменили три статьи УК: разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК), насилие или угроза насилием в отношении милиционера (статья 364 УК) и вмешательство в деятельность милиционера (статья 365 УК).

По решению суда обвиняемый должен также компенсировать причиненный потерпевшим ущерб в размере 11 000 рублей, добавляет центр. Личности потерпевших правозащитникам не известны.

«Черная книга Беларуси» — телеграм-канал, занимающийся деанонимизацией беларуских силовиков. За администрирование канала россиянку Софью Сапегу обвиняют по семи статьям УК.