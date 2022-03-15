В Алматы задержали бизнесмена Кайрата Боранбаева, владеющего беларуской франшизой McDonald's

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, владеющий франшизами McDonald's в Беларуси и Казахстане, задержан в Алматы, сообщают издания КазТАГ и «Vласть» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным изданий, бизнесмена задержали сотрудники агентства по финансовому мониторингу, однако в чем конкретно подозревают предпринимателя неизвестно.

Кайрат Боранбаев входит в двадцатку богатейших бизнесменов Казахстана согласно рейтингу Forbes. Он владеет франшизой McDonald’s в Казахстане и Беларуси, а также десятками других компаний. Дочь бизнесмена Алима Боранбаева была замужем за Айсултаном Назарбаевым, сыном Дариги Назарбаевой — старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывшей депутатки мажилиса.