Минчанина приговорили к 7 годам колонии по обвинению в передаче информации о силовиках телеграм‑каналам
Минчанина приговорили к 7 годам колонии по обвинению в передаче информации о силовиках телеграм‑каналам
15 марта 2022, 18:36
 
 
 
 
 

Минский городской суд приговорил минчанина Вячеслава Кандыбу к 7 годам колонии в условиях усиленного режима с лишением звания подполковника юстиции в запасе — его обвинили в передаче данных о силовиках «оппозиционным» телеграм-каналам, пишет правозащитный центр «Вясна».

Всего Кандыбе вменялось четыре статьи УК: незаконные действия в отношении персональных данных (часть 1 и часть 2 статьи 203 УК), угроза или насилие в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Суд по делу был закрытым, подробности обвинения неизвестны.

     
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