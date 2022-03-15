Минчанина приговорили к 7 годам колонии по обвинению в передаче информации о силовиках телеграм‑каналам

Минский городской суд приговорил минчанина Вячеслава Кандыбу к 7 годам колонии в условиях усиленного режима с лишением звания подполковника юстиции в запасе — его обвинили в передаче данных о силовиках «оппозиционным» телеграм-каналам, пишет правозащитный центр «Вясна».

Всего Кандыбе вменялось четыре статьи УК: незаконные действия в отношении персональных данных (часть 1 и часть 2 статьи 203 УК), угроза или насилие в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК) и разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Суд по делу был закрытым, подробности обвинения неизвестны.