Суд приговорил к 2,5 годам колонии главреда «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и начальника отдела рекламы Андрея Скурко

Суд Заводского района Минска приговорил к 2,5 годам колонии главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича и начальника отдела рекламы Андрея Скурко, сообщает издание.

Судья Анжела Костюкевич признала их виновными в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 216 УК).

По версии обвинения, «Скурко и Мартинович, являясь должностными лицами издательского предприятия, а Мартинович — еще и собственником частного унитарного предприятия, с мая 2017 года по июнь 2021 года разместили в квартире, принадлежащей Скурко, офисы данных организаций для осуществления предпринимательской деятельности». При этом они продолжали платить за коммунальные услуги по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических.

Своими действиями Скурко и Мартинович нанесли РУП «Минскэнерго» и КУП «Минскводоканал» ущерб на сумму более 10 тысяч рублей.

Во время судебного процесса «Минскэнерго» заявил о том, что отказывается от иска, и тогда суд прекратил производство по гражданскому иску. «Минскводоканал» попросил приобщить документы о том, что обвиняемые возместили иск. У организации нет претензий к обвиняемым.

Вместе с Егором Мартиновичем и Андреем Скурко 8 июля силовики задержали главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько и главного бухгалтера издания Ольгу Ракович. Через несколько дней ее выпустили из изолятора на Окрестина, а Андрея Дынько освободили под обязательство о явке.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК), но вскоре Мартиновича и Скурко поместили в СИЗО по делу о причинении имущественного ущерба. По этой же статье был подозреваемым Андрей Дынько. Ведется ли против него уголовное дело сейчас, неизвестно.

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