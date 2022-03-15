Марину Овсянникову, появившуюся с антивоенным плакатом в прямом эфире, оштрафовали на 30 тысяч российских рублей

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 30 000 российских рублей редакторку Первого канала Марину Овсянникову, которая появилась в прямой эфире с антивоенным плакатом; ей вменили несогласованный пикет (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ), сообщает «Медиазона»

14 марта во время вечернего выпуска новостей Первого канала, около 21:35 по Москве, Овсянникова зашла в кадр с плакатом «No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». Запись эфира выложили пользователи «ВКонтакте».

Перед акцией Овсянникова записала видеообращение, в котором назвала происходящее в Украине «преступлением», а Россию — «страной-агрессором».

«И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек — Владимир Путин», — сказала она.

Судили Овсянникову именно за видеообращение. Редакторка не признала вину: «Я по прежнему считаю, что Россия совершила преступление, напав на Украину».

Один из защитников Овсянниковой Анри Цискаришвили в суде настаивал, что материалы дела были составлены с грубейшими нарушениями — в них не указаны дата и место размещения видео, время совершения правонарушения, а также нет информации о том, на какие именно Овсянникова призывала митинги. Кроме того, в материалах дела не было самой видеозаписи обращения Овсянниковой.

Марину Овсянникову задержали вскоре после ее акции в эфире Первого канала. Адвокаты не могли встретиться с ней с вечера 14 марта.

Вторым защитником по делу Овсянниковой выступал Антон Гашинский, работавший адвокатом в Беларуси с 2004 года по 2021 год, когда его лишили лицензии «из-за «систематического нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности». В сентябре того же года он получил статус адвоката в России.

В Беларуси Гашинский защищал политолога Виталия Шклярова и россиянку Софью Сапегу, которую задержали после принудительной посадки самолета, на борту которого она находилась вместе редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем.