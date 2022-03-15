Лукашенко рассказал о попытке удара по территории Беларуси ракетой «Точка‑У»

Александр Лукашенко на встрече с руководством органов государственной безопасности рассказал о неудачной попытке ракетного удара по территории Беларуси при помощи ракеты «Точка-У», пишет «Белта». Кто именно, по версии Лукашенко, запустил ракету, не уточняется.

«Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию, в эту войну. Нас будут пытаться туда втянуть. Свидетельством тому является буквально два дня тому назад ночью пуск очередной на территорию нашей Беларуси - удар по нашей территории — ракетой "Точка-У", которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, кто ближе, сходите, посмотрите. Это не закрыто. Это не фейк - то, что я вам говорю. Просто мы об этом не говорили. Нам надо было разобраться, что там происходит», — сказал Лукашенко.

По его мнению, запуск ракеты имел целью «нас возбудить, и чтобы мы начали отвечать».

«Но мы не такие простачки. Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Пока терпим», — добавил он.