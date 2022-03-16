Международная шахматная федерация отстранила от участия в своих турнирах сборную Беларуси

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила сборные Беларуси и России от участия в своих официальных турнирах «с учетом текущих рекомендаций МОК», написано в заявлении на сайте организации.

Игроки смогут выступать в индивидуальных турнирах, но под флагом ФИДЕ.

Ранее федерация запретила проведение соревнований в Беларуси и России и демонстрацию спортсменами государственных флагов своих стран.

ФИДЕ заявляла, что осуждает «любое публичное заявление любого члена шахматного сообщества, поддерживающее необоснованные военные действия».

В ноябре 2021 года беларуские власти арестовали счет школы шахмат ФИДЕ в Беларуси. У основательницы школы Анастасии Сорокиной незадолго до этого прошел обыск, после которого она уехала из Беларуси. Она также была главой федерации шахмат Беларуси, но ушла с поста в мае 2021 года. После выборов 2020 года Сорокина подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы.

30 ноября во время внеочередной выборной конференции ОО «Белорусская федерация шахмат» делегаты избрали новым председателем организации начальника отдела кадров «Белавиа» и экс‑сотрудника службы безопасности Лукашенко Сергея Сычука.