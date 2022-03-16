МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал «Беларускі Гаюн»

МВД признало «экстремистским формированием» телеграм-канал и чат «Беларускі Гаюн», сообщает ГУБОП.

«Беларускі Гаюн» — телеграм-канал активиста Антона Мотолько, созданный после начала войны в Украине. В описании указано, что канал занимается «мониторингом военной активности».

«Мы следим за тем, что происходит на территории Беларуси. И за чужаками тоже», — пишут авторы канала. На момент написания новости канал насчитывает более 90 тысяч подписчиков.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.