Молодечненца, который купил у пьяного мужчины Opel за 1 000 сувенирных долларов, оштрафовали на 1 920 рублей

Суд Молодечненскогого района приговорил 25-летнего местного жителя, который купил у пьяного мужчины автомобиль Opel Omega за тысячу сувенирных долларов (часть 1 статьи 209 УК), к штрафу в 60 базовых величин, сообщает «Мінская праўда».

«1 января около 18:30 на одной из улиц Залинейного микрорайона фигурант приобрел у нетрезвого мужчины автомобиль Opel Omega за 1 000 долларов США, что на момент покупки составляло 2 548 рублей 10 копеек. Покупатель и продавец договорились о сделке, оформили у страхового агента счет-справку, и там же парень рассчитался с владельцем иномарки, передав ему 10 купюр, по 100 долларов каждая. В тот же вечер выяснилось, что купюры ненастоящие, и потерпевший сразу обратился в милицию», — рассказал помощник прокурора Ян Лихачев.

Обвиняемый признал свою вину и возместил потерпевшему материальный ущерб.