Активиста Павла Виноградова приговорили к 5 годам колонии

Минский областной суд приговорил активиста Павла Виноградова к 5 годам лишения свободы, сообщила «Медиазоне» его жена Светлана.

Виноградова признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд над активистом проходил в закрытом режиме.

В августе стало известно, что против Павла Виноградова возбудили уголовное дело о клевете на Лукашенко из-за поста в фейсбуке от 8 мая с критикой призывов выйти на акции протеста 9 мая. 7 июля активиста арестовали на 15 суток за этот пост. В суде его расценили как призыв к несанкционированному мероприятию (часть 2 статьи 24.23 КоАП). 20 июля Виноградов получил 30 суток ареста по этой же статье. Тогда Светлана Виноградова рассказывала, что «в отношении того самого поста проводится проверка на наличие уголовного преступления». 22 декабря активиста вновь задержали. С тех пор он находится в СИЗО.