Казахстан обвиняет в хищении задержанного владельца беларуской франшизы McDonald's Кайрата Боранбаева

Владелец беларуской франшизы McDonald's Кайрат Боранбаев задержан в Казахстане по уголовному делу о хищении в особо крупном размере «в квазигосударственном секторе», сообщает Zakon.kz со ссылками на пресс-службы суда Нур-Султана и Агентства по финансовому мониторингу.

В суде уточнили, что 17 марта там санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, Кайрат Боранбаев проходит подозреваемым по делу.

В Агентстве передали, что бизнесмен находится в изоляторе, а само ведомство расследует «уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе». Подробности не уточняют «в соответствии со статьей 201 УПК».

15 марта в казахстанских СМИ сообщили о задержании Боранбаева в Алматы. Причин и подробностей задержания на тот момент не было.

Кайрат Боранбаев входит в двадцатку богатейших бизнесменов Казахстана согласно рейтингу Forbes. Он владеет франшизой McDonald’s в Казахстане и Беларуси, а также десятками других компаний. Дочь бизнесмена Алима Боранбаева была замужем за Айсултаном Назарбаевым, сыном Дариги Назарбаевой — старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывшей депутатки мажилиса.