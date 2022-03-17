Прокуратура направила в суд дело против мужчины, который поджег оборудование «Белавтострада» на трассе «Брест – граница РФ»

Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Борисовского района Т., который выводил из строя оборудование для контроля и сбора платы за проезд на трассе «Брест – граница Российской Федерации», сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, ночью 1 декабря 2020 года и 29 января 2021 года Т. выезжал на трассу «с целью совершения актов терроризма». Житель Борисовского района вскрывал аппаратные контейнеры госучреждения «Белавтострада», заливал в них легковоспламеняющуюся жидкость и поджигал, пишет пресс-служба.

В сообщении говорится, что таким образом Т. вывел из строя дорогое оборудование для контроля и сбора платы за проезд по некоторым дорогам страны. Причиненный «Белавтостраде» ущерб составил более 450 тысяч рублей, отмечают в прокуратуре.

В ведомстве добавляют, что дома у жителя Борисовского района обнаружили семь автоматных патронов и один пистолетный. Боеприпасы Т. нашел на территории полигона возле Борисова, когда проходил срочную военную службу и службу по контракту с 2006 по 2011 год, отмечает прокуратура.

Согласно пресс-службе, мужчина изготовил 6 самодельных зажигательных устройств типа коктейля Молотова, которые хранил в гараже.

Жителю Борисовского района вменяют акт терроризма (часть 1 и часть 2 статьи 289 УК), незаконные действия с боеприпасами (часть 2 статьи 295 УК) и предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ (статья 295-3 УК).