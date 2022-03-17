В Минске найден повешенным бежавший в Беларусь польский солдат Эмиль Чечко, сообщает Следственный комитет.

По информации ведомства, в милицию поступило сообщение о том, что Чечко обнаружили повешенным по месту проживания в Минске. На место выехало следственно-оперативная группа, которая теперь проводит осмотр и фиксирует следовую картину.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти», — передали в СК.

17 декабря Госпогранкомитет сообщил, что накануне пограничники остановили на беларуско-польской границе солдата Вооруженных сил Польши Эмиля Чечко. Ведомство утверждало, что он попросил политического убежища. Польское Минобороны в ответ сообщило, что дезертир имел проблемы с законом, а беларуский канал АТН выпустил его интервью, в котором он говорит о массовых расстрелах мигрантов.

Военная полиция Польши сообщила, что против Чечко будет начато расследование по статье о дезертирстве (статья 339 УК Польши).

В сентябре 2021 года суд в Бартошице приговорил Чечко к 6 месяцам заключения. «Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью», — сообщил представитель суда. Эмилю Чечко запретили в течение года приближаться к матери на расстояние меньше 50 м.