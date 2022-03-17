МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал «МотолькоПомоги», указано в списке «причастных к экстремизму».

«МотолькоПомоги» — телеграм-канал активиста Антона Мотолько, в котором он публикует «новости, инсайды, расследования и мнения из Беларуси и про Беларусь». На момент публикации канал насчитывет 123 тысячи подписчиков.

Днем ранее МВД признало «экстремистским формированием» телеграм-канал и чат «Беларускі Гаюн», который также создал Мотолько после начала войны в Украине. Канал занимается «мониторингом военной активности» на территории Беларуси.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждали, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.