Лукашенко разрешил правительству и банкам отдавать долги «недружественным странам» в рублях

14 марта Александр Лукашенко подписал указ, по которому правительству и банкам разрешают погашать долги перед «недружественными странами» в беларуских рублях, сообщает Минфин.

Указ называется «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Согласно документу, правительству и банкам разрешается расплачиваться по долгам рублями в случае «введения со стороны недружественных стран ограничительных мер». Под ними понимается фактическая заморозка инвестиционных проектов и приостановка их финансирования, а также лишение технической возможности расплатиться по госдолгу в иностранной валюте.

Кроме того, Совмину дают право ввести сбор за досрочное расторжение договоров по инициативе иностранных организаций или граждан из государств, которые ввели санкции.

Также Совмин теперь может приостанавливать исполнение международных соглашений об избежании двойного налогообложения, которые Беларусь заключила с «недружественными государствами».

Чтобы остановить вывод капитала из Беларуси, указ запрещает гражданам таких государств отчуждать свои доли в фондах юрлиц согласно перечню, который определит Совмин. Также правительство теперь может установить повышенную ставку налога на доходы иностранных организаций в отношении дивидендов, роялти, процентных доходов и прочих выплат.

В начале марта аналогичный указ подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, расплачиваться с кредиторами из государств, совершивших «недружественные действия» против России, можно в российских рублях. При этом не имеет значения, совершали ли сами кредиторы «недружественные действия».