Visa и Mastercard прекращают работу с беларуским «Сбербанком»

Платежные системы Visa и Mastercard ограничат работу с беларуским «Сбербанком» с 19 марта 2022, из-за чего их карты, выпущенные банком, перестанут работать за границей, сообщает пресс-служба «Сбера».

Уточняется, что карты клиентов продолжат работать в Беларуси. по ним «можно будет совершать все операции». Пресс-служба объясняет, что это возможно благодаря тому, что на территории Беларуси «все платежи проходят через национальный процессинговый центр и независимы от иностранных платежных систем».

За границей работа карт Visa и Mastercard будет ограничена, в связи с чем клиентам, которые находятся не в Беларуси, рекомендуют снять наличные и заранее оплатить крупные траты.