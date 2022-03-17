Еще троим обвиняемым по делу TUT.by изменили меру пресечения

Троим обвиняемым по делу против издания TUT.by изменили меру пресечения, сообщает Zerkalo.

Из СИЗО №1 вышли главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Publisher Box Андрей Авдеев. Предъявленные им обвинения не сняты.

11 марта меру пресечения изменили трем другим обвиняемым по делу: замглавного бухгалтера «ТУТ БАЙ МЕДИА» Марии Новик, замгендиректора по общим вопросам Ирине Рыбалко и главному бухгалтеру Анжеле Ассад.

В заключении остаются бывший генеральный директор Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова, журналист Елена Толкачева, главный инженер Алла Лапатко, менеджер проекта TAM.BY Дарья Данилова.

13 августа 2021 года суд признал информационную продукцию TUT.by, а также проект бывшей команды издания Zerkalo и его соцсети экстремистскими ресурсами. В мае в офисах «ТУТ БАЙ МЕДИА» и связанных с медиахолдингом hoster.by и av.by, а также у журналистов и главного редактора издания прошли обыски. КГК возбудил уголовное дело по статье о неуплате налогов, сайт и счета TUT.by заблокировали. Задержаны 14 сотрудников компании и ее партнеров.

В конце июля Александр Лукашенко сказал, что руководителям TUT.by вменяют ущерб в 2,5 миллиона рублей. По его словам, они, как и руководители предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям».

7 октября стало известно, что СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и «иных лиц» — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).