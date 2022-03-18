dev.by: ПВТ собирает информацию об айтишниках, выехавших из Беларуси после 24 февраля

Парк высоких технологий просит своих резидентов предоставить информацию о количестве сотрудников, уехавших из Беларуси после 24 февраля, утверждает dev.by.

Необходимые сведения нужно предоставить в отдел мониторинга деятельности резидентов до 15 часов 18 марта.

ПВТ требует предоставить информацию о количестве человек, которые были переведены в офисы компаний за рубежом в период с 24 февраля по 17 марта; численность работников на 31 января и 17 марта; сколько штатных сотрудников работали удаленно из-за границы на 31 января и 17 марта; список стран, заказчики из которых отказались от сотрудничества; объем контрактов, находящихся под угрозой срыва.

Так, по утверждению dev.by, выглядит форма, которую просит заполнить ПВТ.