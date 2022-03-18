Youtube заблокировал канал беларуских добровольцев Partyzan

Беларуские добровольцы сообщают о блокировке своего ютуб-канала Partyzan. Канал заблокировали без объяснения причин, пишут они.

Наиболее вероятной причиной блокировки авторы считают «освещение участия беларуских добровольцев в войне за Украину».

«Мы не нарушали авторских прав, не нарушали других правил Youtube. Но при этом были заблокированы без предупреждений. Наша апелляция с просьбой восстановить канал была отклонена без какого-либо четкого объяснения причины блокировки», — пишут добровольцы.

Ютуб-канал Partyzan создали меньше года назад. В числе его создателей — доброволец Ян Мельников и руководитель центра помощи беларуским добровольцам в Варшаве Павел Кухта.