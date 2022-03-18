Задержанных возле посольства Украины публициста, блогера и арт‑менеджера арестовали на 15 суток

Публициста Алеся Белого, блогера Никиту Белькевича и арт-менеджера Олега Ларичева арестовали на 15 суток, сообщает телеграм-канал by_culture. По информации канала, всех троих осудили за неподчинение сотруднику милиции (статья 24.3 КоАП).

Как пишет by_culture, Белого, Белькевича и Ларичева задержали 17 марта недалеко от посольства Украины в Минске.

Алесь Белый — беларуский публицист, культуролог и исследователь беларуской кухни, также известный под псевдонимом Кухмiстр Верашчака.

Никита Белькевич — ведущий беларускоязычного канала «Годная музыка» в тиктоке и один из ведущих тревел-блога «Бусь Беларусь» в ютуб.

Олег Ларичев — менеджер стрит-арт сообщества Signal и организатор международного фестиваля уличного искусства Urban Myths.