Верховный суд ликвидировал «Ахову птушак Бацькаўшчыны»

18 марта Верховный суд ликвидировал природоохранную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны», сообщает «Экодом».

На следующий день «АПБ» переименовала свой телеграм-канал в «Дзікая прырода побач» и изменила изображения в профиле.

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» в начале февраля. Ведомство утверждало, что ОО «публично выражает идею по поддержанию среди людей протестной активности, используя при этом выражение "Птушкі з народам"», а в своих соцсетях «АПБ» публикует фото «деструктивной направленности и призывы к действиям, грубо нарушающим общественный порядок».

Также Минюст упомянул и бывшего директора организации Виктора Фенчука, которого задержали 31 августа прошлого года: «10 сентября 2021 года Фенчук В. А. признан подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по части 1,2,3 статьи 293 и части 1,2 статьи 342 УК РБ, задержан и водворен в ИВС ГУВД Мингорисполкома. В ходе проведенного обыска по месту работы и жительства Фенчука В.А. обнаружена и изъята незарегистрированная "протестная" символика и атрибутика».

«Ахова птушак Бацькаўшчыны» — экологическая организация, которая называет своей миссией объединение людей ради «сохранения птиц и биооразнообразия дикой природы».

«Нам помогали охранять природу ежегодно более за 25 000 волонтеров и сторонников, по всей Беларуси работало более за 100 школьных клубов и 14 местных отделений "АПБ"», — пишет организация.

«Экодом» отмечает, что, среди прочего, сотрудники «АПБ» добились увеличения территории заказника «Ольманские болота», увеличили количество охраняемых территорий для птиц, способствовали изменению экологического законодательства и проводили исследования и мероприятия по сохранению редких видов животных.

За время своего 24-летнего существования «АПБ» сотрудничала с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством лесного хозяйства, Нацбанком, Белпочтой, институтами и центрами НАН Беларуси, другими государственными органами и организациями.