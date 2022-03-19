Отчет ООН: задержанных в августе 2020 года избивали до потери сознания, есть факты изнасилований

Задержанных на акциях протеста с 9 августа 2020 года избивали до потери сознания, а также есть факты изнасилований, сообщается в отчете, подготовленном Управлением Верховного комиссариата ООН по правам человека.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала, что власти ответили на августовские протесты «массовыми репрессиями с повсеместным и чрезмерным применением силы», а для подавления акций задействовали подразделения не менее семи силовых структур.

В результате за пять дней протестов в августе 2020 года силовики арестовали 13 500 человек, в том числе 700 несовершеннолетних. Многих избивали в транспорте, отделениях милиции и изоляторах. «Протестующих избивали до тех пор, пока они не теряли сознание. При этом против демонстрантов применялись светошумовые гранаты и стальные пули с резиновым покрытием, что привело к множеству тяжелых травм», — рассказала Мишель Бачелет.

Также по информации ООН «в результате чрезмерного применения силы» в ходе протестов погибли как минимум три человека, а власти отрицают свою ответственность, хотя никакого расследования не проводилось.

Кроме того, у ООН есть подтверждения «фактам изнасилования задержанных и применения других форм сексуального и гендерного насилия в отношении как мужчин, так и женщин». По словам Бачелет, организация изучила медицинские записи, которые указывают на наличие травм мужских гениталий.

По данным ООН, с 9 по 14 августа закрытые судебные процессы в местах содержания под стражей проходили без соблюдения основных требований, суд продолжался несколько минут, а «за немногими исключениями» судьи игнорировали показания подсудимых о пытках и жестоком обращении, несмотря на наличие телесных повреждений.