Посол Беларуси и 11 сотрудников посольства уехали из Украины

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и 11 дипсотрудников покинули страну, сообщил сам посол в эфире телеканала ОНТ.

Сотрудники посольства и посол покинули Украину через пункт пропуска на границе с Молдовой. Также с ними выехали два члена семей дипломатов.

Сокол рассказал, что белорусские дипломаты въехали в украинский пункт пропуска 18 марта в 17:30, сам посол покинул его в 20:00, а последний член делегации выехал в 9:00 на следующее утро. «То есть каждого сотрудника, машину досматривали по 2-3 часа», — сказал посол.

Он также добавил, что его машину «полностью досмотрели, распаковали, даже внутренние элементы обшивки снимались, личные вещи были досмотрены».

Утром глава Погранслужбы Украины Сергей Дайнеко опубликовал видео, на котором пограничники от его имени попросили у Игоря Сокола передать 30 сребреников главе Госпогранкомитета Беларуси Анатолию Лаппо. Беларуский посол отказался взять мешок с монетами.