Пострадавшего во время послевыборных протестов минчанина приговорили к 1,5 годам колонии

Суд Московского района приговорил минчанина Сергея Красовского к 1,5 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) за участие в послевыборных протестах 9 августа 2020 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор вынесли еще 16 марта, но известно о нем стало только сейчас.

Согласно обвинению, 9 августа 2020 года Красовский не повиновался милиционерам, препятствовал движению транспорта, а также перекрывал дорогу и участвовал в сцепке.

Сам обвиняемый частично признал вину, но отрицал неповиновение милиции. В ответ гособвинительница отметила, что такая позиция равносильна непризнанию вины.

9 августа, по словам Красовского, он наблюдал за происходящим на проспекте Машерова в Минске. Вскоре милиция стала оттеснять протестующих — и в результате один из сотрудников ударил его по голове и по спине. Красовский подчеркнул, что получил травму головы и спины, но милиционеры не оказали ему помощь — вместо них это сделали протестующие, которые отвели его к машине скорой помощи. В больнице у него зафиксировали ушиб и гематому в области затылка, пишут правозащитники.

На следующий день Красовского вызывали в Московский РОСК, где спросили о полученных травмах и изъяли вещи, в которых он был в тот день. При этом никаких документов ему после этого ему не выдали. Заявление об избиении Красовский не стал писать.

По словам обвиняемого, 21 октября 2021 года, в день задержания на него оказывалось моральное давление при даче показаний, а также с ним записали «покаянное» видео, текст для которого ему диктовали сотрудники ГУБОПиК.