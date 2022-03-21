Жителя Пинска, фотографировавшего военную технику, задержали за «содействие экстремизму»

В Пинске задержали местного жителя, который фотографировал военную технику и снимал ее передвижение. Против него возбудили уголовное дело по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 статья 361-4), сообщает СК.

Как пишет ведомство, 33-летний житель Пинска фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, снимал передвижение военного транспорта и передавал информацию «экстремистским телеграм-каналам».

По информации СК, 27 февраля пинчанин передал материалы для публикации администраторам телеграм-канала, которые являются «участниками экстремистского формирования».