Из App Store удалили приложение банка БелВЭБ, сообщает пресс-служба компании.

В банке отмечают, что уже установленные приложения продолжают работать, а специалисты компании «работают над поиском вариантов возобновления возможности скачивания приложения для платформы iOS».

23 февраля Минфин США объявил о санкциях против России, введенных после признания Владимиром Путиным самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Среди попавших в санкционный список была госкорпорация ВЭБ.РФ, «Промсвязьбанк» и 42 их дочерние компании, среди которых — банк БелВЭБ.

«Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и "Промсвязьбанк" больше не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах и будут отрезаны от финансовой системы США», — подчеркнули в министерстве.