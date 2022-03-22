Погранкомитет Польши: беларуские силовики кидали камни в польский патруль, чтобы помешать задержанию мигрантов

Беларуские военнослужащие бросали камни в польский патруль и повредили будку охраны, сообщает польский погранкомитет.
Утверждается, что камнями разбили окно в будке. По версии польских пограничников, таким образом им мешали задержать девятерых жителей Ирака, которые разрезали ограждение и пытались пересечь границу.
Также ведомство передает, что за 21 марта границу Польши попытались пересечь 134 мигранта. Как отмечает польская погранслужба, это рекордное число с начала года. Также сообщается, что на одном из участков границы польские силовики спасли 16 жителей Ирака, которые застряли в болоте.
Утром того же дня беларуский ГПК объявил о закрытии пункта размещения беженцев в транспортно-логистическом центре «Брузги» на границе с Польшей. Всех оставшихся мигрантов, как сообщается, временно расселили в гостиницах и санаториях, пока они ожидают следующие рейсы.