КГБ считает, что журналист Денис Ивашин сотрудничал с украинскими спецслужбами

КГБ Беларуси утверждает, что журналист Денис Ивашин сотрудничал с украинской разведкой, пишет «Белта» со ссылкой на представителя КГБ.

По утверждению ведомства, Ивашин в своих публикациях «регулярно осуществлялял информационные вбросы относительно так называемых враждебных действий России в отношении Украины и Беларуси».

В КГБ рассказали, что Ивашин был редактором беларуской страницы украинского проекта InformNapalm, который был создан «72-м центром информационно-психологических операций, именуемым в настоящее время Главным центром информационно-психологических операций». Этот центр входит в состав сил спецопераций ВСУ и «действовал в интересах Главногного управления разведки Минобороны Украины», считают в КГБ.

КГБ утверждает, что Денис Ивашин «под непосредственным кураторством из Киева» «организовал сбор сведений и подготовку информационных материалов», например, о российско-белорусском военном и политическом сотрудничестве, ситуации в вооруженных силах Беларуси и России, о поставках продукции в самопровозглашенные ЛНР, ДНР и Крым; о бывших военнослужащих украинского спецподразделения «Беркут», «которые переехали на постоянное место жительства в Беларусь, получили наше гражданство и трудоустроились в системе МВД».

«В ходе сотрудничества со спецслужбой белорус собрал большие массивы данных в отношении объектов инфраструктуры, военнослужащих, сотрудников и объектов Министерства обороны, МВД, МЧС, ГПК, КГБ, органов власти и государственного управления Республики Беларусь», — цитирует «Белта» представителя КГБ.

Журналиста Дениса Ивашина задержали по уголовному делу 12 марта 2021 года — с тех пор он находится в СИЗО в ожидании суда. В день задержания силовики провели обыск в его квартире и на даче, а также дома у его 95-летней бабушки.

Ивашина обвиняют во вмешательстве в деятельность милиционера (статья 365 УК) и измене государству (часть 1 статьи 356 УК).

Ивашин публиковал расследования на сайте InformNapalm и в газете «Новы час». Он рассказывал, как журналисты идентифицировали бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгонах беларуских протестов в рядах беларуского ОМОНа. 4 марта, за две недели до его задержания, вышла третья часть расследования.