Издательство «Янушкевіч» обязали освободить офис в Минске в течение трех дней

Издательство «Янушкевіч» рассказало в своем телеграм-канале, что организации дали три дня, чтобы освободить офис в Минске на улице Марьевской, 7А.

«Причины, разумеется, нам не объясняют, прикрываясь таинственной "срочной необходимостью" в наших уютных кабинетах», — пишет издательство.

«Янушкевіч» отмечает, что из-за выселения организации некуда перевести книги, поэтому издательство объявило распродажу со скидкой 20%.

«В остальном мы работаем, все обязательства с нашей стороны будут выполнены. И буквально сейчас мы расширяем наше издательское портфолио», — отмечает «Янушкевіч».