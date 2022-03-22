Власти закрыли пункт размещения беженцев в логистическом центре «Брузги» на границе с Польшей

Власти закрыли пункт размещения беженцев в транспортно-логистическом центре «Брузги» на границе с Польшей, сообщает ГПК.

По утверждению ведомства, 98 беженцев отправились на эвакуационном рейсе, организованном Международной организацией по миграции, из Минска в Эрбиль. Остальных иностранцев временно расселили в гостиницах и санаториях, пока они ожидают следующие рейсы.

«Решение беженцев вернуться в свои страны во многом продиктовано осознанием бессмысленности ожидания и безучастности стран ЕС в решении их проблем. Подобное отношение Европы к людям, бегущим от войны, является неприкрытой политикой дифференциации беженцев по национальному признаку», — утверждают в ведомстве.