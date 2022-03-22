Из Совета Республики исключили сенатора, который призывал не скрывать статистику по коронавирусу

С 3 марта досрочно прекращены полномочия члена Совета Республики Олега Суконко, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Причиной такого решения указан пункт 1 части 1 статьи 8 закона «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь». Согласно нему, исключить сенатора могут, если его избрали или назначили на должность, «занятие которой согласно Конституции Республики Беларусь и настоящему Закону несовместимо с выполнением полномочий члена Совета Республики».

Олег Суконко работал директором РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, однако ушел оттуда в феврале 2020 года — после коллегии Минздрава, где вместе с заместителем гепрокурора Алексеем Стуком обсуждалась работа РНПЦ.

В феврале 2021 года Суконко раскритиковал работу властей в борьбе с ковидом и призвал не скрывать статистику по коронавирусу. В июне 2021 года Лукашенко лишил Суконко государственной премии за 2020 год.

18 февраля 2022 года в государственной газете «Узвышша» Дзержинского района опубликовали текст с критикой Олега Суконко. Среди прочего, сенатора обвинили в том, что он «не исполнял определенные законодательством обязанности по работе с населением и депутатским корпусом района», не проводил приемы граждан и прямые телефонные линии, встречи с населением. «Не отмечалось участие в работе органов местного управления и самоуправления, отсутствуют запросы, обращения и предложения в местные органы власти по проблемам населения», — указано в тексте.

Также в газете утверждают, что Олег Суконко «полностью утратил связь с населением и депутатским корпусом Дзержинского района, следствием чего и явилась инициатива о его отзыве как члена Совета Республики». Как сообщается, инициативу по отзыву поддержали участники собрания депутатского корпуса Минской области.