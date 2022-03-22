Против задержанного ранее жителя Осиповичей возбудили уголовное дело о подготовке к теракту на железной дороге

Против задержанного в начале марта 43-летнего предпринимателя из Осиповичей возбудили уголовное дело о приготовлении к совершению теракта (часть 2 статьи 289 УК), сообщает Следственный комитет.

Ранее пресс-служба МВД передавала, что против мужчины возбудили уголовное дело об участии в экстремистском формировании (часть 3 статьи 361-1 УК).

Как утверждает ведомство, в январе 2022 года предприниматель вступил в мобилизационный план «Перамога» и запросил у его организаторов координаты релейных шкафов на железной дороге. Задержанному вменяют, что в переписке с администраторами канала он заявил о готовности к «решительным действиям» и изготовлению взрывчатых веществ. В ответ он получил инструкции по созданию орудий, рекомендации по конспирации и информацию о «местах проведения будущих терактов».

По информации СК, во время обыска у задержанного изъяли легковоспламеняющиеся жидкости и предметы для изготовления взрывчатых веществ.

Как ранее утверждало МВД, задержанный с августа 2020 года задержанный руководил одним из дворовых чатов. В пресс-релизе СК об этом не сообщается.