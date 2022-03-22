Из Беларуси запретили вывозить детский пластилин и еще 253 промышленных товара

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление, по которому на полгода запрещается вывоз из Беларуси отдельных видов промышленных товаров «для защиты экономических интересов государства». Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Всего в списке указано 254 вида товаров. Запрет не распространяются на товары, произведенные в Беларуси и России, а также личные вещи граждан.

Среди вещей в списке указаны медицинские изделия и расходники: гипс, материалы для наложения швов, дезинфицирующие средства, материалы для пломбирования зубов и так далее.

Также в список внесли различные инструменты: ножи и режущие изделия, алмазные стеклорезы, паяльные лампы, тиски, зажимы, шлифовальные круги и прочее.

Кроме того, из Беларуси запрещают вывоз оборудования — насосов, турбин, станков, центрифуг, — и техники, в том числе бытовой: лифты, трактора, экскаваторы, холодильники, пылесосы, машинки для стрижки волос.

Под запрет попали также мотоциклы, велосипеды, детские коляски, компьютеры, телефоны, микрофоны, громкоговорители, наушники, аппаратура для записи и воспроизводства аудио и видео. Более того, в список внесли и детский пластилин для лепки.

Также 21 марта правительство подписало постановление о запрете на вывоз продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных, и белкового сырья для комбикормовой промышленности. Запрет принят «в целях обеспечения стабильной работы животноводства».