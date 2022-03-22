КГБ утверждает, что сотрудники посольства Украины в Беларуси «осуществляли агентурную разведку»

Комитет госбезопасности утверждает, что сотрудники посольства Украины в Беларуси «осуществляли агентурную разведку» и «лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов». Об этом пишет «Белта» со ссылкой на замначальника следственного управления КГБ Константина Бычека.

По утверждению Бычека, КГБ «на протяжении последних лет» фиксировал «активную разведывательную деятельность с позиции посольства Украины в Республике Беларусь» и консульства в Бресте.

«При общей численности дипломатической миссии Украины чуть более чем два десятка человек, не менее половины из них являлись кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины, что является беспрецедентным даже для дипмиссий крупных государств и свидетельствует о выборе Украиной курса на проведение агрессивной разведывательной деятельности в отношении нашей страны вопреки нормальным дипломатическим отношениям», — сказал Константин Бычек.

«Белта» со ссылкой на слова Бычека пишет, что сотрудники посольства «осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Республики Беларусь, а также лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов».

«В действиях отдельных украинских дипломатов» КГБ нашел признак шпионажа (статья 358 УК). Но, по словам Бычека, представители дипмиссии «пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания», поэтому КГБ принял «исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием». Что это значит, в новости «Белта» не говорится.