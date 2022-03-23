В Минске после обыска силовики задержали активиста Змитра Дашкевича

В Минске силовики провели обыск в квартире активиста Змитра Дашкевича, сообщила в фейсбуке журналистка Татьяна Шапутько.

По ее информации, при обыске оперативники изъяли всю технику, а самого Дашкевича увезли в неизвестном направлении. Его жена Наста Дашкевич на свободе, но связи с ней нет, так как силовики забрали телефон.

16 марта Дашкевич писал в фейсбуке, что его вызвали на третий допрос в связи с протестами 2020 года. Вместе с ним вызвали его беременную жену.

«Теперь же, когда пришла повестка на третий допрос, я не просто испугался — я растерялся, потому что вместе с повесткой на меня пришла повестка и на мою жену Насту. Нас вызвали на допрос вдвоем, а пойдем мы втроем — и это, наверное, самое тяжелое испытание в моей жизни», — писал Дашкевич.