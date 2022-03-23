МИД предписал части украинских дипломатов покинуть Беларусь в течение 72 часов

Пресс-секретарь МИД Беларуси сообщил о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны и закрытии консульства Украины в Бресте. Соответствующий комментарий разместили на сайте ведомства.

«В полном соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях Республикой Беларусь принято решение о сокращении количества украинских дипломатов на своей территории. Данный шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских загранучреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов», — заявил Глаз.

Пресс-секретарь ведомства отметил, что «дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями». Он добавил, что беларуской стороной было принято решение о закрытии консульства Украины в Бресте «в связи с фактическим отсутствием персонала».

22 марта замначальника следственного управления КГБ Константин Бычек заявил, что сотрудники посольства Украины в Беларуси «осуществляли агентурную разведку, предпринимая попытки сформировать разветвленную сеть информаторов из числа граждан Республики Беларусь, а также лично собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов».