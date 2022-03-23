Анархиста Николая Дедка на четыре месяца поместили в ПКТ из-за отказа выходить на работу, сообщает «Новы час» со ссылкой на отца осужденного Александра.

Он рассказал изданию, что анархист отказался выходить на работу в знак протеста против лишения его права переписки и преследования осужденных, которые с ним общаются.

По словам Александра Дедка, сотрудники колонии уничтожают все письма, которые приходят сыну.

«Это делают перед ним, приказывая подписывать акты об уничтожении писем. Сотрудник, который это делает, никогда не объяснял, по какой причине уничтожаются письма», — рассказал отец Николая Дедка изданию.

10 ноября Мингорсуд приговорил анархиста к 5 годам колонии общего режима. Судя признал Николая Дедка виновным по трем статьям: призывы к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), участие в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) и незаконные действия в отношении горючих веществ (часть 1 статьи 295-3).