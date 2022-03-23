МВД создало новый список осужденных по «экстремистским» делам; их финоперации будут «под особым контролем»

МВД сформировало «перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности». Список из 140 человек ведомство разместило на своем сайте.

В список включили осужденных по «экстремистским делам». В течение пяти лет после погашения судимости им запрещается заниматься «оборотом наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, педагогической деятельностью, издательской деятельностью, а также занимать государственные должности и проходить военную службу».

Кроме того, будут контролировать финансовые операции людей из «списка экстремистов». Как объясняют в ведомстве, это делают с целью «предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования экстремисткой деятельности».

Иностранцам из списка могут отказать во въезде в Беларусь или в выдаче визы для въезда.

В МВД должны были сформировать такой список согласно закону «О противодействии экстремизму», подписанному в мае 2021 года.