Задержали социолога и члена КС Татьяну Водолажскую

Силовики задержали социолога, члена Координационного совета и координатора «Летучего университета» Татьяну Водолажскую, сообщает телеграм-канал «Думаць Беларусь».

Татьяну Водолажскую подозревали в грубом нарушению порядка (часть 1 статьи 342 УК). Она находилась под подпиской о невыезде с августа 2021 года.

По информации канала, на прошлой неделе Водолажская подала ходатайство в СК с просьбой о разрешении выехать в Литву на лечение, а когда пришла за ответом, ей предъявили постановление о заключении под стражу. Сейчас социолог находится в СИЗО на Володарского, пишет «Думаць Беларусь».

4 августа 2021 года Татьяну Водолажскую задержали на 10 суток по уголовному делу после обыска в ее квартире. Тем же утром силовики пришли с обысками к философу и методологу Владимиру Мацкевичу, к бывшему руководителю EuroBelarus Владу Величко и к социологу и старшему аналитику «Центра европейской трансформации» Оксане Шелест.

