Совмин в 10 раз повысил цены на некоторые нотариальные услуги

Правительство в десять раз подняло цены на некоторые нотариальные услуги. Новые тарифы закреплены в постановлении №149 от 21 марта.

Теперь стоимость удостоверения согласия на оформление выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси и на выход из беларуского гражданства стоит три базовые, то есть 96 рублей. Раньше за такую услугу нужно было заплатить 9,6 рублей. Прежняя цена остается на другие услуги по удостоверению согласия.

За составление и подготовку проектов согласий на оформление выезда для постоянного проживания за границей или на выход из гражданства Беларуси нужно будет заплатить две базовые, то есть 64 рубля. Раньше эта услуга стоила 0,2 базовые — 6,4 рубля.

Такие тарифы начнут действовать с 24 марта. Несколько дней назад правительство также подняло цены на проставление апостиля на официальных документах. Раньше такая услуга стоила 0,5 базовой (16 рублей), теперь придется заплатить 5 базовых (160 рублей).