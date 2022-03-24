Хакеры BanderaHackers заявили о взломе около 30 сайтов и баз данных беларуских госорганизаций

Неизвестные, называющие себя хактивистами BanderaHackers, заявили, что взломали около 30 сайтов, баз данных и других систем государственных организаций Беларуси, а один из сотрудников БелГИСС подтвердил отказ всех систем, пишет Zerkalo.

Хакеры утверждают, что «уничтожили инфраструктуру и базы данных БелГИСС и Госстандарта», удалили «более 80 террабайт документов» и почтовых переписок и «не менее 100 баз данных» беларуских государственных организаций, вследствие чего «любые операции связанные с сертификацией продукции или проверкой на соответствие качеству на территории Беларуси невозможны». Об этом Zerkalo сообщает со ссылкой на письмо BanderaHackers, отправленное в редакцию.

Анонимный сотрудник БелГИСС подтвердил изданию, что утром 23 марта «уже ничего не работало».

«Сначала висело сообщение о том, что работники Госстандарта и БелГИСС против войны, потом просто сайт стал недоступен. Не работает вообще ничего. У нас есть внутренний сайт, он не работает, система электронного документоооброта SMbusiness — тоже. В итоге мы не можем ни получать рабочие задачи, ни даже в интернет выйти. Реестры, которые ведет БелГИСС, тоже не открываются. Это продолжается уже второй день», — рассказал он.

По словам источника Zerkalo, сейчас сотрудники института работают в Word, а руководство института говорит, что происходящее — это «атака из-за рубежа».

«Ее цель — реестры, чтобы таможня встала. Как я понимаю, это потому, что таможня отправляет нам запросы при ввозе товаров в страну и их вывозе», — объяснил он.

По словам источника, программисты БелГИСС работают со вчерашнего дня, чтобы наладить работу систем, но «не знают, смогут ли восстановить и когда».

Хакеры также утверждают, что под атаку попали ресурсы Национального фонда технических нормативных правовых актов, информационной правовой платформы «ЭТАЛОН-Стандарт», Государственного кадастра служебного и гражданского оружия и боеприпасов.