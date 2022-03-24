ГУБОП: против Змитра Дашкевича собран материал для уголовного дела о грубом нарушении порядка

Против активиста Змитра Дашкевича собран материал для уголовного дела о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), идет работа по квалификации «других его преступных действий», в том числе «разжигания ненависти» (статья 130 УК), пишет ГУБОП.

Как утверждает телеграм-канал, Дашкевич «"банчил" бчб-продукцией» и блокировал транспорт во время протестов 2020 года, где «активно прикрывался своими детьми».

К посту ГУБОП прилагаются фото задержанного Дашкевича, в том числе на фоне двери с прикрепленными к ней знаками «V» и «Z».

Утром ГУБОП публиковал видео с еще одним задержанным, которого ведомство считает сообщником Дашкевича. В видео он рассказывает, что они работают в одном цеху и занимаются сборкой мебели.

«Те флаги, что нашли, что были у меня при задержании, я изготавливал, частично сам. Некоторые из них использовались в 2020 году или раздавались людям», — говорит задержанный.

По его словам, после задержания Дашкевича он решил флаги убрать с места работы и увезти их домой.

23 марта в квартире Дашкевича прошел обыск, после которого силовики изъяли всю технику, а самого активиста увезли в неизвестном направлении.

16 марта Дашкевич писал в фейсбуке, что его вызвали на третий допрос в связи с протестами 2020 года. Вместе с ним вызвали его беременную жену.

«Теперь же, когда пришла повестка на третий допрос, я не просто испугался — я растерялся, потому что вместе с повесткой на меня пришла повестка и на мою жену Насту. Нас вызвали на допрос вдвоем, а пойдем мы втроем — и это, наверное, самое тяжелое испытание в моей жизни», — писал он.