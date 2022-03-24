Суд арестовал активиста Змитра Дашкевича на 15 суток

Суд Первомайского района Минска арестовал активиста Змитра Дашкевича на 15 суток, сообщила его жена Наста в фейсбуке. За что конкретно судили Дашкевича и по какой статье — не уточняется.

Ранее днем телеграм-канал ГУБОП опубликовал пост, посвященный задержанию активиста. В нем утверждалось, что против Дашкевича собран материал для уголовного дела о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), а также идет работа по квалификации «других его преступных действий», в том числе «разжигания ненависти» (статья 130 УК).

По версии ГУБОП, Дашкевич «"банчил" бчб-продукцией» и блокировал транспорт во время протестов 2020 года, где «активно прикрывался своими детьми».

23 марта в квартире Дашкевича прошел обыск, после которого силовики изъяли всю технику, а самого активиста увезли в неизвестном направлении.

16 марта Дашкевич писал в фейсбуке, что его вызвали на третий допрос в связи с протестами 2020 года. Вместе с ним вызвали его беременную жену.

«Теперь же, когда пришла повестка на третий допрос, я не просто испугался — я растерялся, потому что вместе с повесткой на меня пришла повестка и на мою жену Насту. Нас вызвали на допрос вдвоем, а пойдем мы втроем — и это, наверное, самое тяжелое испытание в моей жизни», — писал он.