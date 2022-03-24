ГУБОП задержал более десяти мозырян; против двоих возбудили дела за разжигание вражды и содействие экстремизму

ГУБОПиК отчитался о задержании более десяти мозырян, против двоих из них возбудили уголовные дела о разжигании вражды (статья 130 УК) и содействие экстремистской деятельности (статья 361-4 УК), сообщает телеграм-канал ведомства.

Как пишет ГУБОП, во время обысков у задержанных изъяли «протестную символику» и «другие запрещенные к гражданскому обороту предметы и вещества».

К сообщению ведомства прилагается видеозапись. Судя по ней, одна из задержанных — жена вокалиста группы «Ня варта» Федора Черенкова Кристина. Она рассказывает, что с декабря 2020 года публиковала в инстаграме посты «с негативной оценкой работы сотрудников [милиции], и с оскорблениями в их адрес». При этом, подчеркивает она, никого поименно она не называла.

Вторая задержанная рассказывает, что была подписана на «экстремистские телеграм-каналы» «Беларусь головного мозга», STRYZHAK и «Кибер-Партизаны». Она также говорит, что снимала на мобильный телефон передвижение военной техники и присылала эти видео в чат-бот телеграм-канала Nexta.

Еще несколько задержанных тоже говорят о своих подписках на «экстремистские» каналы в мессенджере и участии в протестах 2020 года.