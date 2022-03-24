Генпрокурор направил в Верховный суд заявление о признании «организации Nexta» террористической

Генеральный прокурор Андрей Швед по предложению председателя КГБ направил в Верховный суд заявление о признании «организации Nexta» и ее "структурных подразделений" Nexta Live и Luxta, террористической сообщает Генпрокуратура.

По сообщению ведомства, с середины 2020 года организация "объединяет экстремистски настроенных лиц" и склоняет их к участию протестах, совершению актов терроризма, а также "дискредитации органов государственной власти и управления в целях насильственного изменения конституционного строя".

Кроме того, по мнению генпрокуратуры в каналах обучают создавать взрывчатые вещества, оружие, средства индивидуальной и групповой защиты, С использованием материалов, подготовленных террористической организацией «Супрацiў» учат тактике оказания сопротивления милиционерам.

19 ноября 2020 года КГБ внес авторов телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича в список «лиц, причастных к террористической деятельности». 23 мая Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали в Минске после посадки самолета Ryanair.