Великобритания ввела санкции против гендиректора МЗКТ и председателя военно‑промышленного комитета

Великобритания ввела новые санкции против беларуских физических и юридических лиц, сообщается на сайте британского правительства.

В список попали председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус, его помощник Вячеслав Россолай, гендиректор МЗКТ Алексей Римашевский и его заместитель Александр Ветеневич.

Кроме того, в список попали «Белспецвшентехника», МЗКТ, «Оборонные инициативы», «ОКБ ТСП» и Государственный Военно-промышленный Комитет.

Согласно другому списку, в санкции также попали банк «Добробыт», «Белбизнеслизинг», «Минотор-сервис», «Трансавиаэкспорт», «Белинвест-инжиниринг» и «КБ Радар».